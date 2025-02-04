Что дает ретрит

Ретрит повышает продуктивность, позволяет погрузиться внутрь себя и по-новому взглянуть на актуальные проблемы. Он усиливает эмпатию, так как меняет отношение к людям: вы начинаете ценить их достоинства, и обращать меньше внимания на недостатки. Эффект от ретрита выраженный и длительный, поэтому даже одной программы будет достаточно для того, чтобы ощутить прилив сил и найти источник энергии для новых достижений.