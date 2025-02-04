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Ретрит

это время, проведенное в уединении и в духовных практиках, позволяющих переосмыслить свою жизнь. Это способ поставить поток ненужных мыслей и эмоций на стоп и, наконец, достичь гармонии с собой, своим разумом и телом. Ретрит дает возможность отдохнуть, перезагрузиться и разобраться в собственных приоритетах.
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Ретрит

Каким бывает ретрит

Ретриты бывают групповыми и индивидуальными, мужскими и женскими, оздоровительными и творческими. От специфики зависят условия проведения, правила и принципы каждой практики. Ретрит может включать разные виды практик:
Йога ретрит
Йога ретрит

Комплекс подбирается в соответствии с уровнем подготовки участников. Это могут быть простые упражнения, напоминающие суставную гимнастику, или более продвинутые асаны и пранаямы.

Випассана
Випассана

Проводится в полной тишине: участники сосредотачиваются на ощущениях в собственном теле, чтобы достичь особого, медитативного состояния ума.

Темный ретрит
Темный ретрит

Главное условие – полное погружение в темноту и тишину. Рекомендуется только для опытных участников, обязательно проводится под контролем наставника.

Женский ретрит
Женский ретрит

Помогает углубиться в себя, лучше понять свои потребности, желания и цели. Способствуют расслаблению и гармонии, позволяет восстановить силы и энергию

что такое ретрит

Что такое ретрит

Ретрит – духовная практика, подразумевающая добровольное уединение. Она помогает очистить разум от негативных мыслей, разобраться в себе и понять, кто вы есть на самом деле. Ретрит подходит всем, независимо от уровня физической подготовки, образа жизни и вероисповедания.

Как понять, что вам нужен ретрит

Ретрит будет полезен всем, кто хочет:
Выйти из зоны комфорта

Духовная практика – это тоже работа над собой. Не стоит думать, что все время ретрита вы будете находиться в расслабленном состоянии: это способ взглянуть на свои привычки и образ жизни по-новому, что может привести к неожиданным открытиям.

Отвлечься от ежедневной рутины

Стоит записаться на ретрит, если каждый ваш день похож на предыдущий. Это одна из причин, почему практику лучше проходить в одиночку, без партнера, семьи и детей. Уделите время себе, чтобы найти силы для заботы об окружающих.

Лучше узнать себя

Добровольная изоляция от информационного шума помогает начать честный диалог с самим собой: подумать о вопросах, которых вы предпочитаете избегать в обычной жизни.

А еще вы поймете, что такое ретрит, когда ощутите прилив вдохновения. К такой перезагрузке прибегают те, чья профессия связана с творчеством: художники, музыканты, писатели. Одиночество помогает абстрагироваться от внешнего шума и прислушаться к музе.

Идеальное место для ретрита

Место для проведения ретрита имеет колоссальное значение. Важно, чтобы человек мог полностью расслабиться и отвлечься от повседневности. Смена обстановки – ключ к достижению полной гармонии. Незнакомое место, где есть все необходимое для комфортного времяпровождения, помогает расслабиться, отвлечься от повседневных забот и меняет восприятие реальности.

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что такое ретрит

Рекомендации для ретрита

Главное правило – отвлечься от обыденности. Для этого необходимо:
Отказаться

от связи с внешним миром – выключить все гаджеты, не пользоваться доставкой, не принимать гостей;

Отказаться

от любого допинга, включая алкоголь, сигареты, тонизирующие напитки;

Отказаться

от некоторых продуктов питания.

ретрит простыми словами

Что дает ретрит

Ретрит повышает продуктивность, позволяет погрузиться внутрь себя и по-новому взглянуть на актуальные проблемы. Он усиливает эмпатию, так как меняет отношение к людям: вы начинаете ценить их достоинства, и обращать меньше внимания на недостатки. Эффект от ретрита выраженный и длительный, поэтому даже одной программы будет достаточно для того, чтобы ощутить прилив сил и найти источник энергии для новых достижений.
Фотогалерея
Фото Ретрит
Фото Ретрит
Фото Ретрит
Фото Ретрит
Фото Ретрит
Фото Ретрит
Фото Ретрит
Фото Ретрит
Фото Ретрит
Фото Ретрит
Фото Ретрит
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Отзывы
Отзыв о ретрите
Татьяна, 29 лет
Этот ретрит стал настоящим глотком свежего воздуха для моей души. Удивительное место, доброжелательные люди и, конечно же, йога, которая помогла мне обрести гармонию с собой. Я вернулась в город с новыми силами и уверенностью в себе. Всем рекомендую!
Отзыв о ретрите
Мария, 34 года
Йога-ретрит – это именно то, что мне было нужно! Живописная природа, спокойная атмосфера и профессиональные инструкторы сделали этот опыт незабываемым. Я нашла внутренний покой и научилась слушать своё тело. Обязательно поеду ещё раз!
Отзыв о ретрите
Екатерина, 27 лет
Ретрит стал для меня идеальным способом сбежать от городской суеты и стресса. Удивительно, как несколько дней йоги и медитации могут полностью перезагрузить сознание. Я ощутила глубокую связь с природой и собой. Невероятное путешествие к себе!
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